На саммите "Большой семерки" президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что каждая из стран G7 самостоятельно выступает по вопросу Ирана. Лидер страны отметил, что "семерка" не выдает мандатов на подобные заявления, так как является неформальным клубом, сообщает ТАСС.

"Семерка" - это неформальный клуб, в нем нет мандатов", - заметил Макрон, отвечая на просьбу прокомментировать слова президента США Дональда Трампа о том, что он "не обсуждал" предоставления мандата Макрону на ведение переговоров с Ираном.

"Разумеется, когда я говорю (об Иране), я говорю от имени Франции, но с учетом прошедшего в субботу обмена по этому вопросу", - подчеркнул Макрон.

Напомним, что Трюдо и Помпео обсудили ситуацию в Украине, Иране, Венесуэле, Джамму и Кашмире.

Также Иран провел испытание новой ракеты.