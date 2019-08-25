Украинский боксер Александр Усик показал в своем Instagram, как он творчески готовится к своему первому бою в супертяжелой весовой категории. Украинец показал свою версию сцены из знаменитой кинофраншизы про боксера Рокки Бальбоа и опубликовал видео в соцсети.

В этом ролике Усик устроил спринт на пляже с членом своей команды под главную мелодию из серии фильмов про Рокки Бальбоа.

Сейчас Усик находится в США, где готовится к дебюту в супертяжелом весе, который состоится ориентировочно 12 октября в Чикаго. При этом имя соперника пока не уточняется.

Ранее "Страна" сообщала, что Усик отказался боксировать с россиянином Федосовым.

Также мы рассказывали, что боксер показал в Facebook свою команду в Лос-Анджелесе.