Во время подготовки к бою Усик воссоздал сцену из "Рокии"
Украинский боксер Александр Усик показал в своем Instagram, как он творчески готовится к своему первому бою в супертяжелой весовой категории. Украинец показал свою версию сцены из знаменитой кинофраншизы про боксера Рокки Бальбоа и опубликовал видео в соцсети.
В этом ролике Усик устроил спринт на пляже с членом своей команды под главную мелодию из серии фильмов про Рокки Бальбоа.
Сейчас Усик находится в США, где готовится к дебюту в супертяжелом весе, который состоится ориентировочно 12 октября в Чикаго. При этом имя соперника пока не уточняется.
Ранее "Страна" сообщала, что Усик отказался боксировать с россиянином Федосовым.
Также мы рассказывали, что боксер показал в Facebook свою команду в Лос-Анджелесе.
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