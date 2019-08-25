Президент США Дональд Трамп вместе с премьер-министром Японии Синдзо Абэ на саммите G7 обсудил запуск ракет в Северной Корее. Об этом сообщает Reuters.

Глава Белого дома отметил, что КНДР не нарушают никаких соглашений: "Мне это не нравится, но Ким Чен Ын не нарушает какое-либо соглашение".

Лидер американцев отметил, что испытания ракет малой дальности проводят многие страны, а не только северокорейский лидер Ким Чен Ын.

При этом премьер-министр Японии Синдзо Абэ, в свою очередь, указал, что северокорейские пуски нарушают резолюции Совета Безопасности ООН.

Трамп также допустил, что может провести еще одну встречу с лидером КНДР. Такую вероятность он не исключал и в начале июля.

Напомним, что Трамп заявил, что кое-кто из лидеров G7 поддерживает его идею о возвращении России.

Также Трамп заявил о возможном появлении Путина на саммите G7 в 2020 году.