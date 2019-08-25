Национальный банк Украины (НБУ) отмечает снижение количества поддельных банкнот в стране в первые 6 месяцев 2019 года. Об этом передает пресс-служба НБУ.

Количество и сумма подделанных банкнот гривны за первое полугодие 2019 года, если сравнить с аналогичным периодом 2018 года, снизились на 26% и 20% соответственно.

"Поэтому в целом количество поддельных банкнот национальной валюты является стабильно низким", - уточнили в НБУ.

Как отмечается, традиционно большинство (99%) изъятых из обращения в первом полугодии 2019 года фальшивок приходилось на банкноты четырех номиналов: 500 грн (50% от общего количества изъятых подделок), 100 грн (24%), 200 грн (14%), 50 грн (11%).

Другие изъятые из обращения поддельные банкноты номиналами от 1 до 20 гривен составили лишь 1%. Чаще всего обнаруженные поддельные банкноты сбывались через кассы заведений быстрого питания и автозаправочных станций.

Ранее "Страна" сообщала, что из НБУ шлют в МВФ письма по поводу новой программы сотрудничества.

Кроме того, мы рассказывали, что в НБУ расширили список банков для хранения налички регулятора.