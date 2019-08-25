Во время судебного процесса по делу экс-нардепа Николая Мартыненко в зале суда находились 18 нардепов и три действующих министра. Об этом глава НАБУ Артем Сытник рассказал в интервью "Украинскому радио".

Он отметил, что политики и чиновники осуществляли "давление на судью".

"Я не хотел бы говорить о коррумпированности судей, здесь нужно говорить еще и о незащищенности судей перед определенными процессами. Возвращаясь к делу Мартыненко - когда слушалась мера пресечения, в зале судебного заседания находилось 18 членов парламента и три действующих министра, которые осуществляли непосредственное давление на судью", - рассказал он.

Сытник подчеркнул, что по делам НАБУ ни один оправдательный приговор не вступил в силу.

"Еще ни одно дело не развалено, потому что ни одно решение не вступило в силу, ни один оправдательный приговор не вступил в силу. И это только первая инстанция", - добавил он.

Напомним, что глава Минюста Петренко помог нивелировать основное доказательство в деле Мартыненко.

Также Лещенко в Раде рассказал, как Мартыненко разваливает дело в суде. Видео.