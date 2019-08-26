26 августа православные вспоминают чудотворную икону Божией Матери "Умягчение злых сердец" (Семистрельная), на народном календаре Тихон страстной, которому молились, чтобы избавиться от уныния, день рождения отмечают певица Земфира и актер Маколей Калкин.

Праздники в Украине

В Украине сегодня праздников нет. Но 26 августа - в стране официальный выходной за День независимости 24 августа, который в этом году пришелся на субботу.

Церковные и народные праздники

У православных сегодня праздник в честь иконы Божией Матери "Умягчение злых сердец" (Семистрельная). Икона, которая считается чудотворной, хранится в храме под Вологдой. На ней изображена Богородица, пронзенная семью стрелами. Они являются символом скорби, которая пронзила ее, когда старец Симеон сказал, что ее младенец - Мессия обетованный.

Считается, что образ помогает тем, кто молится перед ним о здоровье. Люди верили, что именно крестный ход с иконой в 1840 году помог утихомирить свирепствовавшую в Вологде эпидемию холеры.

На народном календаре сегодня - Тихон страстной в честь богослова 18 века. Он занимался обустройством храмов, подготовкой пастырей, его нравственный пример имел большое влияние на общественную жизнь. После его смерти рассказывали о чудесах, которые происходили рядом с мощами. Святому Тихону молятся об избавлении от уныния и умиротворении души. В селах в этот день часто наводили порядки в погребах и сараях.

События и даты

В 1728 году Витус Беринг открыл пролив, соединяющий между Америкой и Азией, названный позже Беринговым.

В 1883 году в Индонезии произошло мощнейшее извержение вулкана Кракатау. Пепел засыпал более 800 тысяч квадратных километров, а от цунами, которое вызвало извержение, на Яве и Суматре погибло около 36 тысяч человек.

В 1910 году родилась Мать Тереза - монахиня и основательница Ордена Милосердия.

В 1914 году на свет появился аргентинский писатель Хулио Кортасар.

В 1972 году в Мюнхене открылись Олимпийские игры, которые омрачил терракт против израильских спортсменов.

В 1976 году родилась популярная российская певица Земфира.

А в 1980 году - актер Маколей Калкин, славу которому принесла роль в комедии "Один дома".

В 2002 году грузинский парламент принял решение о выходе из СНГ и выводе военных и миротворческих баз с территории страны.

В 2008 году президент России Дмитрий Медведев подписал указ о независимости Абхазии и Южной Осетии.

Именины

Именины сегодня у Василия, Константина, Максима, Николая, Ивана, Ксении и Евдокии.