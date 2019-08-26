Праздники 26 августа
Праздники 26 августа

26 августа православные вспоминают чудотворную икону Божией Матери "Умягчение злых сердец" (Семистрельная), на народном календаре Тихон страстной, которому молились, чтобы избавиться от уныния, день рождения отмечают певица Земфира и актер Маколей Калкин.

Праздники в Украине

В Украине сегодня праздников нет. Но 26 августа - в стране официальный выходной за День независимости 24 августа, который в этом году пришелся на субботу.

Церковные и народные праздники

У православных сегодня праздник в честь иконы Божией Матери "Умягчение злых сердец" (Семистрельная). Икона, которая считается чудотворной, хранится в храме под Вологдой. На ней изображена Богородица, пронзенная семью стрелами. Они являются символом скорби, которая пронзила ее, когда старец Симеон сказал, что ее младенец - Мессия обетованный.

Считается, что образ помогает тем, кто молится перед ним о здоровье. Люди верили, что именно крестный ход с иконой в 1840 году помог утихомирить свирепствовавшую в Вологде эпидемию холеры.

На народном календаре сегодня - Тихон страстной в честь богослова 18 века. Он занимался обустройством храмов, подготовкой пастырей, его нравственный пример имел большое влияние на общественную жизнь. После его смерти рассказывали о чудесах, которые происходили рядом с мощами. Святому Тихону молятся об избавлении от уныния и умиротворении души. В селах в этот день часто наводили порядки в погребах и сараях.

События и даты

В 1728 году Витус Беринг открыл пролив, соединяющий между Америкой и Азией, названный позже Беринговым.

В 1883 году в Индонезии произошло мощнейшее извержение вулкана Кракатау. Пепел засыпал более 800 тысяч квадратных километров, а от цунами, которое вызвало извержение, на Яве и Суматре погибло около 36 тысяч человек.

В 1910 году родилась Мать Тереза - монахиня и основательница Ордена Милосердия.

В 1914 году на свет появился аргентинский писатель Хулио Кортасар.

В 1972 году в Мюнхене открылись Олимпийские игры, которые омрачил терракт против израильских спортсменов.

В 1976 году родилась популярная российская певица Земфира.

А в 1980 году - актер Маколей Калкин, славу которому принесла роль в комедии "Один дома".

В 2002 году грузинский парламент принял решение о выходе из СНГ и выводе военных и миротворческих баз с территории страны.

В 2008 году президент России Дмитрий Медведев подписал указ о независимости Абхазии и Южной Осетии.

Именины

Именины сегодня у Василия, Константина, Максима, Николая, Ивана, Ксении и Евдокии.

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