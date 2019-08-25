В Днепре злоумышленник ранил полицейского во время задержания. Об этом передает пресс-служба полиции Днепропетровской области.

Инцидент произошел сегодня, 25 августа. В полицию поступил вызов о грабеже в Индустриальном районе Днепра. Неизвестный сорвал золотую цепочку с шеи девушки. Когда полиция попыталась его задержать, злоумышленник открыл стрельбу в сторону полицейского. Правоохранитель получил ранение в ногу, сейчас он доставлен в больницу.

Фото: пресс-служба полиции

"По факту посягательства на жизнь работника правоохранительного органа открыто уголовное производство по ст. 348 Уголовного кодекса Украины (посягательство на жизнь работника правоохранительного органа, члена общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы или военнослужащего). Подозреваемый задержан в порядке ст. 208 УПКУ", - уточнили в полиции.

Полицейские задержали мужчину в его квартире. Во время отработки территории преступления были обнаружены вещественные доказательства - две гильзы, золотая цепочка девушки и пистолет травматического действия.

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Кроме того мы рассказывали, что в Днепре водитель протащил на своем Jaguar патрульного, остановившего машину за нарушения.