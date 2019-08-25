Звезда сериала "Игра престолов", британская актриса Лина Хиди отправилась в отпуск с коллегой по съемочной площадке Гвендолин Кристи. Об этом она написала в Instagram, опубликовав фото.

На снимке в сети дамы позировали на фоне курортного пейзажа.

"Когда Бриенна и Серсея уехали в отпуск", - так Хиди подписала фото.

Лина Хиди сыграла в сериале Серсею Ланнистер, а Кристи известна зрителям по роли женщины-рыцаря Бриенны Тарт.

Публикация набрала почти 450 тысяч лайков и до трех тысяч комментариев пользователей соцсети.

Фото: Скриншот

Напомним, что создатели "Игры престолов" покидают телеканал НВО ради выгодного контракта с конкурентами.

Также звезда "Игры престолов" опубликовала первое фото со своей второй свадьбы.