Звездные актрисы "Игры престолов" отправились в совместный отпуск. Фото
Звезда сериала "Игра престолов", британская актриса Лина Хиди отправилась в отпуск с коллегой по съемочной площадке Гвендолин Кристи. Об этом она написала в Instagram, опубликовав фото.
На снимке в сети дамы позировали на фоне курортного пейзажа.
"Когда Бриенна и Серсея уехали в отпуск", - так Хиди подписала фото.
Лина Хиди сыграла в сериале Серсею Ланнистер, а Кристи известна зрителям по роли женщины-рыцаря Бриенны Тарт.
Публикация набрала почти 450 тысяч лайков и до трех тысяч комментариев пользователей соцсети.
Фото: Скриншот
Напомним, что создатели "Игры престолов" покидают телеканал НВО ради выгодного контракта с конкурентами.
Также звезда "Игры престолов" опубликовала первое фото со своей второй свадьбы.
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