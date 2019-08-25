Среди стран-участниц "Большой семерки" есть такие, что поддерживают возвращение России в состав G7. Об этом президент США Дональд Трамп заявил перед встречей с японским премьером Синдзо Абэ на саммите в Биаррице, передает ТАСС.

Главу Белого дома журналисты спросили, как относятся остальные лидеры стран G7 к присоединению России к группе.

"Я думаю, что работа идет. У нас в G7 есть ряд людей, которые хотели бы, чтобы Россия вернулась. Я думаю, что это было бы выгодно по отношению ко многим вопросам в мире. Я думаю это (возвращение - Ред.) будет носить позитивный характер", - подчеркнул лидер американцев.

Напомним, что Евросоюз выступил против участия России в переговорах Большой семерки.

Также президент Трамп заявил, что готов вернуть Россию в Большую семерку.