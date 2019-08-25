В Запорожье с 28 августа начнет работать бесплатная переправа через Днепр. Об этом передает пресс-служба Запорожского городского совета. В горсовете надеются, что это поможет решить проблемы транспортных пробок на плотине "Днепрогэса".

"С 28 августа в Запорожье начнут работать речные перевозки с правого берега к "Речному порту" и в обратном направлении. Это одно из мероприятий, направленных на решение проблемы транспортных пробок на плотине "Днепрогэса". Речной транспорт будет работать в период выполнения там ремонта дороги", - говорится в сообщении.

Утром катер будет отправляться с правого берега к Речному порту. После этого он отправится развозить дачников. В конце дня - рейс в обратном направлении. Управление по вопросам транспортного обеспечения городского совета согласует график перевозок с "Администрацией речных портов" и проинформирует запорожцев дополнительно.

Причальный понтон на правом берегу планируется установить со стороны Правобережного пляжа. На противоположном берегу катер будет причаливать в Речном порту. Планируется сначала использовать один катер, в случае необходимости привлекать второй. Также ведутся переговоры с частными речными перевозчиками.

Запорожцы смогут пользоваться катерами бесплатно. Расходы берет на себя бюджет города.

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