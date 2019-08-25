В Беларуси ограничили ввоз свинины из Львовской области из-за вспышки здесь африканской чумы свиней (АЧС). Об этом передает БЕЛТА.

В Департаменте ветеринарного и продовольственного надзора Минсельхозпрода страны отметили, что из-за вспышки АЧС ограничивается ввоз в Беларусь живых свиней, зоопарковых и цирковых животных восприимчивых видов, свинины (в том числе мяса диких кабанов) и другого пищевого свиноводческого сырья, а также продуктов их переработки, кожевенного, рогокопытного и кишечного сырья, щетины, охотничьих трофеев, полученных от животных восприимчивых видов и другой продукции.

Также в Беларуси отменили все ранее выданные разрешения на ввоз этих товаров из Львовской области.

Напомним, что под Львовом из-за вспышки африканской чумы сожгут и зарежут почти сотню тысяч свиней.

Также появились фото, как Нацгвардия не дает африканской чуме вырваться за пределы Львовской области.