Как в Подмосковье демонтировали лайнер А321, который сел в кукурузном поле. Фото
В кукурузном поле, рядом с московским аэропортом "Жуковский", закончили демонтировать самолет "Уральских авиалиний" А321, который совершил аварийную посадку в поле 15 августа вскоре после взлета из-за попадания птиц в двигатели.
Так как самолет получил значительные повреждения при посадке, его решили утилизировать. "Страна" собрала самые яркие фото того, как проходил процесс.
Фото: Сергей Бобылев / ТАСС
Фото: Денис Воронин / АГН Москва"
Фото: Марина Лысцева / ТАСС
Фото: Валерий Мельников / РИА Новости
Самолет начали разбирать еще 18 августа. Сначала с него слили все топливо и убрали внутреннее оборудование и кресла. Потом сам корпус начали разрезать гидравлическими ножницами.
Самолет вывозили из поля по частям, оттуда удалили все ценные блоки и двигатели. В компании заявляют, что части самолета утилизируют, их не планируют эксплуатировать в дальнейшем.
Кроме того, части самолета не могут использоваться в качестве музейных экспонатов, так как самолет был в лизинге и остается под таможенным контролем.
Промежуточный отчет о расследовании обстоятельств аварийной посадки самолета в поле будет готов в течение месяца, как передает РБК.
Ранее "Страна" сообщала, что пилоты, которые посадили пассажирский самолет на кукурузное поле, стали героями России.
Также мы рассказывали, что появилось видео с места приземления самолета в кукурузном поле.