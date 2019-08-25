В кукурузном поле, рядом с московским аэропортом "Жуковский", закончили демонтировать самолет "Уральских авиалиний" А321, который совершил аварийную посадку в поле 15 августа вскоре после взлета из-за попадания птиц в двигатели.

Так как самолет получил значительные повреждения при посадке, его решили утилизировать. "Страна" собрала самые яркие фото того, как проходил процесс.

Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

Фото: Денис Воронин / АГН Москва"

Фото: Марина Лысцева / ТАСС

Фото: Валерий Мельников / РИА Новости

Самолет начали разбирать еще 18 августа. Сначала с него слили все топливо и убрали внутреннее оборудование и кресла. Потом сам корпус начали разрезать гидравлическими ножницами.

Самолет вывозили из поля по частям, оттуда удалили все ценные блоки и двигатели. В компании заявляют, что части самолета утилизируют, их не планируют эксплуатировать в дальнейшем.

Кроме того, части самолета не могут использоваться в качестве музейных экспонатов, так как самолет был в лизинге и остается под таможенным контролем.

Промежуточный отчет о расследовании обстоятельств аварийной посадки самолета в поле будет готов в течение месяца, как передает РБК.

Ранее "Страна" сообщала, что пилоты, которые посадили пассажирский самолет на кукурузное поле, стали героями России.

Также мы рассказывали, что появилось видео с места приземления самолета в кукурузном поле.