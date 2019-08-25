Московские врачи рассказали, что состояние здоровья госпитализированного актера и музыканта Петра Мамонова стабильное. На данный момент 68-летний артист находится в реанимации, передает ТАСС.

"Врачи говорят, что состояние стабильное, он в реанимации. Сегодня утром позвонил и послал меня за плеером и дисками. Сказал, что хочет послушать музыку и проповеди отца Дмитрия Смирнова", - сообщила жена Ольга Мамонова.

С ее слов, ближайшие концерты музыканта будут отменены.

"Пока не знаю, как дальше будет, но все концерты Пети на ближайшее время я точно отменяю, буду его беречь", - добавила супруга.

Напомним, что 24 августа 68-летнего Петра Мамонова госпитализировали в кардиологическое отделение № 15 городской клинической больницы № 1 им. Н.И. Пирогова. У него был диагностирован инфаркт миокарда.

Петр Мамонов - российский актер, поэт, радиоведущий, музыкант, основатель группы "Звуки Му". Он также получил известность благодаря ролям в фильмах "Игла", "Остров", "Царь" и других.

Напомним, что актер Петр Мамонов попал в реанимацию с инфарктом.

Также вдова Шукшина и жена Бари Алибасова угодила в больницу с подозрением на инфаркт.