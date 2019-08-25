Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и президент США Дональд Трамп в воскресенье, 25 августа на саммите G7 во французском Биаррице обсудили ситуацию вокруг китайской телекоммуникационной компании Huawei, протесты в Гонконге, ситуацию в Ливии, а также угрозу Ирана свободе судоходства в Персидском заливе.

Об этом передает ТАСС со ссылкой на сообщение Белого дома.

"Президент и премьер-министр рассмотрели вопросы глобальной безопасности, представляющие взаимный интерес, особенно угрозу со стороны Ирана свободе судоходства в Персидском заливе, напряженность в Гонконге, мобильную связь пятого поколения 5G и Huawei, а также нестабильность в Ливии и регионе Сахеля", - говорится в документе.

Кроме того, Трамп и Джонсон обсудили двусторонние отношения и пути их укрепления. "Лидеры подчеркнули важность устойчивого роста мировой экономики посредством свободной, справедливой и взаимовыгодной торговли. Торговое соглашение между Соединенными Штатами и Соединенным Королевством является приоритетом для обеих стран", - отметили в Белом доме.

В связи с этим президент и премьер согласились сформировать рабочую экономическую группу с целью "изучить возможности дальнейшего углубления двусторонних экономических отношений".

Ранее "Страна" сообщала, что страны G7 могут сотрудничать с Россией, но не готовы к расширению формата.

Также мы рассказывали, что на саммите G7 Джонсон может заявить об отказе платить ЕС 39 млрд фунтов за Вrexit.