Утром 25 августа, в Ингулецком районе Кривого Рога сгорел храм Московского патриархата. Об этом передает Главное управление ГСЧС в Днепропетровской области.

Фото: пресс-служба ГСЧС в Днепропетровской области

Как рассказали в ведомстве, сообщение о пожаре на территории храма святых Благоверных князей Бориса и Глеба поступило в Службу спасения в 04:22. По указанному адресу немедленно направили пожарных 17-й и 61-й государственных пожарно-спасательных частей.

Видео: пресс-служба ГСЧС в Днепропетровской области

"Огнем уничтожено имущество и конструкции храма на общей площади 100 кв. метров. Погибших и пострадавших нет", - уточнили спасателди. В 05:06 огонь был локализован, а в 07:15 ликвидирован. К ликвидации пожара привлекали 11 человек личного состава и 3 единицы пожарно-спасательной техники.

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