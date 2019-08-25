В Днепре дети облили ребенка бензином и подожгли его. В итоге 8-летний Кирилл Яцун с ожогами угодил в больницу, передает ТСН.

"Кирюша Яцун играл со всеми детками во дворе, были детки и постарше. Кто-то из детей облил ребенка сзади и поджег. Мама одна воспитывает единственного сына, отец ребенка умер. Кирюша, как и многие детки, должен был идти 1 сентября в 3 класс", - рассказала волонтер Оксана Сова-Тимощенкова.

После данного инцидента родители написали заявление в полицию. По словам медиков, мальчик сейчас стабильный, он пришел в сознание, находится в реанимации после операции.

"У него ожоги 35% тела. Пламя попало на голову, плечи, предплечья, бедра, голени. Ребенку предстоит ряд операций и реабилитация", - сообщили врачи.

Фото: ТСН

Напомним, что под Черниговом молнии подожгли пять домов, а ураган оставил без света 115 населенных пунктов.

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