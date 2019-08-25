Президент Молдовы Игорь Додон поздравил Украину с Днем независимости и заявил о том, что поддерживает территориальную целостность страны в тех границах, которые были признаны всем международным сообществом.

Об этом президент Молдовы заявил на своей странице в Facebook.

Скриншот: Facebook/Igor Dodon

"Хочу подчеркнуть, что Республика Молдова всегда поддерживала, поддерживает и впредь будет поддерживать территориальную целостность Украины в ее международно-признанных границах", - написал Додон.

"Рассчитываю на проведение в ближайшее время двусторонней встречи, на которой мы могли бы обсудить весь спектр вопросов, касающихся молдавско-украинских отношений", - добавил лидер Молдовы.

Игорь Додон уже не впервые выражает надежду на скорую встречу с украинским коллегой. Предыдущий президент Украины Петр Порошенко отказывался встречаться с Додоном за его высказывания во время предвыборной кампании о том, что Крым принадлежит России. Порошенко выдвигал Додону четкое условие для встречи, за которой переговоры могут состояться: для этого Додон должен был признать российскую агрессию против Украины, включая незаконную аннексию Крыма.

Ранее "Страна" сообщала, что Шойгу предложил Додону уничтожить склады с оружием в Приднестровье.

Также мы рассказывали, что президент Молдовы объявил о подготовке покушения на него.