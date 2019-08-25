Страны - участницы саммита "Большой семерки" приняли решение о более тесной координации с Россией по различным вопросам. Об этом сообщают источники агентства AFP, передает ТАСС.

При этом сообщается, что члены G7 пока не готовы к расширению формата "семерки" за счет России.

"Лидеры "семерки" выступают за улучшение координации с Россией. В то же время пока рано говорить о ее реинтеграции", - заявил источник знакомый с ходом дискуссии.

По словам источника, все семь глав государств и правительств пришли к соответствующему заключению. Данный вопрос лидеры обсуждали во время неформального ужина, организованного в субботу вечером у подножия маяка в Биаррице.

Напомним, что Евросоюз выступил против участия России в переговорах Большой семерки.

Также президент Трамп заявил, что готов вернуть Россию в Большую семерку.