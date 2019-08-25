В Харькове обрушился автомобильный мост. Фото и видео
В воскресенье, 25 августа в Харькове частично обрушился автомобильный мост. Об этом сообщает пресс-служба харьковской полиции.
Обвал моста произошел недалеко от рынка "Лоск" в направлении поселка Песочин. Сообщение об обвале поступило в 08:46.
В результате ЧП движение транспорта на участке Окружной дороги перекрыто. Жертв и пострадавших в результате происшествия нет.
Фото: НПУ
Ранее "Страна" сообщала, что депутата Харьковского облстовета сбила машина, когда он менял колесо на обочине.
Также в Харькове 16-летний подросток до смерти забил скалкой 26-летнюю девушку, а ее тело закопал у себя во дворе.
Отметим, что в метро Харькова коп получил ножом в грудь, но сумел задержать пьяницу, пристававшего к девушкам.
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