В воскресенье, 25 августа в Харькове частично обрушился автомобильный мост. Об этом сообщает пресс-служба харьковской полиции.

Обвал моста произошел недалеко от рынка "Лоск" в направлении поселка Песочин. Сообщение об обвале поступило в 08:46.

В результате ЧП движение транспорта на участке Окружной дороги перекрыто. Жертв и пострадавших в результате происшествия нет.



Фото: НПУ

Ранее "Страна" сообщала, что депутата Харьковского облстовета сбила машина, когда он менял колесо на обочине.

Также в Харькове 16-летний подросток до смерти забил скалкой 26-летнюю девушку, а ее тело закопал у себя во дворе.

Отметим, что в метро Харькова коп получил ножом в грудь, но сумел задержать пьяницу, пристававшего к девушкам.