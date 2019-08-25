Китайский луноход "Юйту-2" снова начал экспедицию по изучению обратной стороны Луны. Об этом сообщает Центр по исследованию Луны и космическим программам Национального космического управления КНР, как передает "ТАСС".

Космический аппарат вышел из спящего режима в субботу, 24 августа, а через сутки активизировался автоматический посадочный модуль "Чанъэ-4".

Известно, что в течение ближайшего лунного дня, который будет длиться две земные недели, луноход продолжит астрономические измерения и изучение окружающего ландшафта. Среди поставленных перед ним задач - анализ структуры грунта на наличие полезных ископаемых и замер уровня нейтронной радиации, излучаемой звездами.

Напомним, что китайский луноход проехал 271 метр на темной стороне Луны и впал в спячку.

Также SpaceX отправится на Луну в 2020 году, чтобы потом вернуться с японскими луноходами.