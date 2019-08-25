Пока вся страна отмечала День Независимости Украины, глава Офиса президента Андрей Богдан находился вдали от Родины и отсутствовал на официальных мероприятиях в Киеве.

Он отмечал самый важный государственный праздник на Лазурном берегу Франции в Сен-Тропе.

Андрей Богдан посетил праздничную вечеринку в местном ресторане L'Opera.

В распоряжении "Страны" оказалось видео как Андрей Богдан веселится в шумной и веселой компании. Он возглавил процессию девушек с глубоким декольте, которые несли бутылки с шампанским под звуки гимна Украины.

Скрин-видео Страна

А вот как выглядит ресторан L'Opera снаружи и внутри.

Фото: tripadvisor.ru

Мы вчера уже писали, что Андрей Богдан 23 августа посетил в Ницце свадьбу юриста Андрея Довбенко с Анной Огренчук. Так же сообщалось, что Довбенко известен тем, что фигурирует в бумагах Yanukovychleaks как юрист в организации беглого младоолигарха Сергея Курченко.

Ранее "Страна" сообщала, что Богдан решил судиться с журналистами.