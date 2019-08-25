Президент киевского Динамо Игорь Суркис прокомментировал игру, в которой его подопечные сыграли вничью с донецким Олимпиком в пятом туре Премьер-лиги.

"Это футбол. Нужно держать голову выше и готовиться к следующим играм. Оступиться может любая команда. Не вижу в этом ничего страшного. Команда находилась в определенном кризисе. Ну не удалось тренерскому штабу в первой игре одержать победу. Все победы впереди. Заходил в раздевалку, поддержал игроков. Они расстроены", - рассказал он FootballHub.

Суркис отметил, что футболисты сделали все для того, чтобы выиграть. Но их подвело исполнительское мастерство.

"Гол Цыганкова? Он оживает. Вербич оживает. Во втором тайме была фланговая скоростная игра. Было видно, что ребята воспринимают то, что им предлагает тренерский штаб. Всему свое время. Никто не хотел терять два очка. К тому же, мы могли и проиграть. Просто пропускать такие мячи... У меня даже нет слов. Нужно продолжать работать дальше. Чудес не бывает. Тренеры же не волшебники. Невозможно за неделю исправить прошлые ошибки. Футболисты должны начать воспринимать требования. Если они будут играть на скоростях, что было всегда присуще Динамо, а не катание мяча в середине поля, то придут голы и победы", - подчеркнул президент клуба.

Суркис призвал фанатов потерпеть, пообещав, что команда начнет побеждать.

"Ребята играли в тот футбол, что был при Хацкевиче - держание мяча, медленный переход из обороны в атаку. Плюс мы всегда тяжело преодолевали насыщенную защиту. Во втором тайме мяч стал двигаться быстрее, пошли фланговые атаки и появились моменты. Тот же Соль должен был забивать. Цыганков, слава Богу, забил. Это важно для его уверенности, потому что он много не играл", - добавил он.

Отметим, что этот матч был первым для "Динамо" под руководством тренерского штаба Алексея Михайличенко.

Напомним, что Динамо не смогло обыграть Олимпик.

Также из "Динамо" вслед за Хацкевичем ушел и помощник Реброва из Испании.