В Херсоне домашняя собака спасла жизнь своему хозяину, который хотел покончить с собой. Об этом передает местный ресурс "Херсонці".

Инцидент произошел на улице Карбышева. Известно, что муж с женой устроили ссору. После скандала 37-летний мужчина пошел на балкон, и сунул голову в петлю. При этом домашняя чихуахуа разбудила хозяйку, потащив ее на балкон.

На балконе жена обнаружила мужа в петле и перерезала веревку. После она вызвала "скорую помощь". Врачам удалось спасти жизнь мужчине. К моменту приезда бригады службы 103 на шее пациента уже синела четкая странгуляционная полоса, и он почти задохнулся.

Напомним, что под Харьковом два брата вместе совершили суицид из-за онкозаболевания у одного из них.

Также в зале киевского суда иностранец пытался совершить суицид, распоров себе живот.