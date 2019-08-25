Президент США Дональд Трамп допустил появление главы Кремля Владимира Путина на саммите "Большой семерки" в 2020 году. При этом лидер России возможно будет приглашен в качестве гостя, а не члена саммита, сообщает Bloomberg.

Отметим, что следующий саммит пройдет в США. При этом глава Белого дома, будучи главой государства, принимающего саммит, может приглашать на него лидеров других стран в качестве гостей (но не участников) по своему усмотрению.

Добавим, что в этом году французский лидер Эмманюэль Макрон, который принимает саммит G7, пригласил на него лидеров Чили, Индии, Австралии и Испании.

Напомним, что Евросоюз выступил против участия России в переговорах Большой семерки.

Также президент Трамп заявил, что готов вернуть Россию в Большую семерку.