Великобритания намерена заявить о том, что не будет выплачивать 39 млрд фунтов в случае реализации Brexit до 31 октября без соглашения с Евросоюзом. Такое заявление сделает глава правительства Борис Джонсон на встрече с президентом ЕС Дональдом Туском, передает Sky News.

"Понятно, что он (Борис Джонсон - Ред.) скажет господину Туску, что при условии Brexit "без соглашения" Великобритания должна будет заплатить только порядка 9 млрд фунтов стерлингов из 39 млрд фунтов стерлингов обязательств, о которых ранее была достигнута договоренность (Брюсселя - Ред.) с бывшим премьер-министром Терезой Мэй", - сказано в публикации.

Издание пишет, что возможно такое заявление вызовет напряженность в отношениях с другими лидерами ЕС на встрече в Биаррице. Отметим, что Джонсон встретится с Туском сегодня, 25 августа на саммите G7 во Франции.

Напомним, что в Британии выпустят памятные монеты к Brexit.

Также в Британии после Brexit начнет действовать "поправка Магнитского".