На саммите G7 Джонсон может заявить об отказе платить ЕС 39 млрд фунтов за Вrexit
Великобритания намерена заявить о том, что не будет выплачивать 39 млрд фунтов в случае реализации Brexit до 31 октября без соглашения с Евросоюзом. Такое заявление сделает глава правительства Борис Джонсон на встрече с президентом ЕС Дональдом Туском, передает Sky News.
"Понятно, что он (Борис Джонсон - Ред.) скажет господину Туску, что при условии Brexit "без соглашения" Великобритания должна будет заплатить только порядка 9 млрд фунтов стерлингов из 39 млрд фунтов стерлингов обязательств, о которых ранее была достигнута договоренность (Брюсселя - Ред.) с бывшим премьер-министром Терезой Мэй", - сказано в публикации.
Издание пишет, что возможно такое заявление вызовет напряженность в отношениях с другими лидерами ЕС на встрече в Биаррице. Отметим, что Джонсон встретится с Туском сегодня, 25 августа на саммите G7 во Франции.
Напомним, что в Британии выпустят памятные монеты к Brexit.
Также в Британии после Brexit начнет действовать "поправка Магнитского".