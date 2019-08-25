Во Франции полиция применила водометы и задержала 68 противников саммита "Большой семерки"
Во Франции полиция задержала 68 человек, которые забросали силовиков камнями во время протестной акции против саммита "Большой семерки". Также 38 митингующих взяли под стражу, передает "DW".
Власти ограничили доступ к Биаррицу - на время проведения саммита в город могут попасть только местные жители и рабочие. Для охраны правопорядка в город отправили около 13 тысяч полицейских и жандармов.
Полиция заблокировала митингующим проход к мосту в соседнем с Биарриц городке Байонна. В ответ в полицию полетели камни и бутылки. Поэтому против протестующих полиция применила слезоточивый газ и водометы, пострадавших нет.
При этом другие протесты в соседних городах прошли спокойно. В частности протестная акция в городах Андай и Ирун с обеих сторон французско-испанской границы была мирной. По словам организаторов, в ней приняли участие 15 тысяч человек. Полиция сообщила о 9 тысячах участников.
Отмечается, что в акциях протеста участвовали антиглобалисты, экоактивисты и представители "желтых жилетов".
Напомним, что во Франции применили водометы и слезоточивый газ для разгона противников G7.
Также Трамп снова пригрозил обложить Францию пошлинами на вина.