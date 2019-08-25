Во Франции полиция задержала 68 человек, которые забросали силовиков камнями во время протестной акции против саммита "Большой семерки". Также 38 митингующих взяли под стражу, передает "DW".

Власти ограничили доступ к Биаррицу - на время проведения саммита в город могут попасть только местные жители и рабочие. Для охраны правопорядка в город отправили около 13 тысяч полицейских и жандармов.

Полиция заблокировала митингующим проход к мосту в соседнем с Биарриц городке Байонна. В ответ в полицию полетели камни и бутылки. Поэтому против протестующих полиция применила слезоточивый газ и водометы, пострадавших нет.

При этом другие протесты в соседних городах прошли спокойно. В частности протестная акция в городах Андай и Ирун с обеих сторон французско-испанской границы была мирной. По словам организаторов, в ней приняли участие 15 тысяч человек. Полиция сообщила о 9 тысячах участников.

Отмечается, что в акциях протеста участвовали антиглобалисты, экоактивисты и представители "желтых жилетов".

Напомним, что во Франции применили водометы и слезоточивый газ для разгона противников G7.

Также Трамп снова пригрозил обложить Францию пошлинами на вина.