Министр обороны РФ Сергей Шойгу предложил президенту Молдовы Игорю Додону начать процесс утилизации боеприпасов, которые хранятся на складе недалеко от села Колбасна в Приднестровье. Об этом Додон написал в Facebook.

Лидер страны отметил, что реализация этой меры может способствовать снижению напряженности в регионе.

"Заверил Министра обороны РФ в том, что озвученное предложение будет в скором времени вынесено на рассмотрение участников переговорного формата 5+2 по урегулированию приднестровской проблемы", - написал он.

Формат 5+2 предусматривает участие Молдовы и Приднестровья в качестве участников конфликта, Россия, Украина и ОБСЕ, как посредники, а также США и Евросоюз в качестве наблюдателей.

Склады с боеприпасами остались в Приднестровье после распада СССР. Все это время их охраной занимаются военные войсковой части № 13962 (или Оперативная группа российских войск ОГРВ - это порядка 1 тыс. человек.

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Напомним, что президент Молдовы Додон озвучил сроки решения проблемы Приднестровья.

Также в кортеж президента Молдовы Додона врезался автомобиль, выехавший на встречку.