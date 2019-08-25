Во время визита президента США Дональда Трампа к королеве Британии Елизавете II был поврежден газон у Букингемского дворца. Об этом монарх рассказала во время встречи с премьер-министром Австралии Скоттом Моррисоном, пишет Daily Mail.

Как выяснилось, в первый день визита Трампа вертолет, в котором находились глава США и его жена Меланья, приземлился напротив дворца, а рядом с ним совершил посадку и вертолет сопровождающих лиц. После этого президент посетил резиденцию посла США в Великобритании и вернулся назад на вертолете, который снова посадили на газон у дворца.

"Подойдите и посмотрите на мою лужайку. Она испорчена", - пожаловалась королева.

Напомним, что Елизавета II встретила Трампа с супругой в Букингемском дворце. Фото и видео.

Также королева Елизавета II "в ужасе" выехала из Букингемского дворца из-за крыс.

