Новым генеральным прокурором Украины может стать заместитель главы Офиса президента Руслан Рябошапка. Об этом пишет "Левый берег" со ссылкой на источники.

При этом отмечается, что есть и вероятность что президент Владимир Зеленский намерен сделать генпрокурором нынешнего и.о. главы СБУ Ивана Баканова, а Рябошапка займет его пост в СБУ.

Добавим, что еще в конце июля Зеленский лично подтвердил, что кандидатура Руслана Рябошапки как "крутого специалиста" рассматривается на пост генпрокурора.

Бывший член Национального агентства по противодействию коррупции Руслан Рябошапка был главным специалистом по правоохранительной и антикоррупционной политике в штабе Зеленского.

Напомним, что Зеленский рассматривает две кандидатуры на пост премьер-министра.

Также Зеленский предоставил украинское гражданство еще 11 иностранным добровольцам.