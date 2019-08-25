СМИ назвали главного кандидата на должность нового генпрокурора Украины
Новым генеральным прокурором Украины может стать заместитель главы Офиса президента Руслан Рябошапка. Об этом пишет "Левый берег" со ссылкой на источники.
При этом отмечается, что есть и вероятность что президент Владимир Зеленский намерен сделать генпрокурором нынешнего и.о. главы СБУ Ивана Баканова, а Рябошапка займет его пост в СБУ.
Добавим, что еще в конце июля Зеленский лично подтвердил, что кандидатура Руслана Рябошапки как "крутого специалиста" рассматривается на пост генпрокурора.
Бывший член Национального агентства по противодействию коррупции Руслан Рябошапка был главным специалистом по правоохранительной и антикоррупционной политике в штабе Зеленского.
Напомним, что Зеленский рассматривает две кандидатуры на пост премьер-министра.
Также Зеленский предоставил украинское гражданство еще 11 иностранным добровольцам.