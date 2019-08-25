Инженеры NASA спешно ищут пути решения проблемы со стыковкой к МКС российского корабля "Союз МС-14", на борту которого находятся робот "Федор" и грузы.

Вторая попытка стыковки назначена на вторник, 27 августа, на 06:12 по киевскому времени. Об этом сообщает пресс-служба NASA в Facebook.

Фото: facebook.com/ISS/

Ранее первый заместитель генерального конструктора РКК "Энергия", руководитель полета российского сегмента МКС Владимир Соловьев говорил, что стыковка состоится "в районе восьми-девяти утра".

В NASA уточнили, что на 26 августа, на 06:59 по Киеву назначен перевод пристыкованного к МКС "Союза МС-13" от модуля "Звезда" к малому исследовательскому модулю "Поиск", к которому в субботу, 24 августа, не смог причалить корабль с "Федором". Этот перевод необходим, чтобы "Союз МС-14" во вторник утром причаливал уже к "Звезде".

"Система автоматической стыковки "Курс" на модуле "Звезда" была проверена и работает идеально", - отмечается в сообщении.

Ранее в NASA сообщали, что причаливание "Союза МС-14" в субботу было прервано из-за проблем с усилителем системы "Курс" на борту МКС.