В ночь на 24 августа в Закарпатской области в селе Ганичи неизвестный из РПГ расстрелял центральный вход в супермаркет. Об этом пишет "Мукачево".

В местной полиции сообщили, что в результате взрыва были повреждены двери и часть имущества внутри здания. На месте ЧП работали полицейские эксперты.

Предварительная правовая квалификация инцидента произведена по ч.2 статьи 194 УК, то есть умышленное уничтожение или повреждение имущества совершенное путем поджога, взрыва или иным общеопасным способом, или причинившее имущественный ущерб в особо крупных размерах, или повлекшее гибель людей или иные тяжкие последствия. Такие действия наказываются лишением свободы на срок от 3 до 10 лет.

Напомним, что в Киеве на Оболони в домах пропал свет из-за взрыва в трансформаторной будке.

Также житель Днепра нашел на свалке ручной гранатомет "РПГ-22".