С сегодняшнего дня, 25 августа в Киеве еще на 10 станциях метро перестали продавать и пополнять проездные карточки метро. Об этом сообщает пресс-служба столичного метрополитена.

Предприятие вводит электронный билет, поэтому карта метро больше не будет продаваться и не будет пополняться в кассах таких станций:

"Крещатик" (центральный выход);

"Театральная";

"Майдан Незалежности";

"Академгородок" (выход к магазину NOVUS);

"Лесная" (выход к ТЦ "Дарынок");

"Арсенальная";

"Теремки" (выход к ТЦ "Магеллан");

"Сырец";

"Почайна" (выход к ул. С. Бандеры)

"Площадь Льва Толстого".

Отмечается, что теперь в этих кассах можно приобрести и пополнить другую карту - Kyiv Smart Card. В то же время пользоваться старыми картами или жетонами на станциях еще можно. При этом на станции "Площадь Льва Толстого" также продается QR-билет.

Напомним, что "Укрзализныця" хочет повысить штрафы за безбилетный проезд в электричках в 30 раз.

Также "Укрзализныця" разделит вагоны на три класса, которые повлияют на стоимость проезда.