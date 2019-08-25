Еще 10 станций киевского метро перестали продавать проездные карты
С сегодняшнего дня, 25 августа в Киеве еще на 10 станциях метро перестали продавать и пополнять проездные карточки метро. Об этом сообщает пресс-служба столичного метрополитена.
Предприятие вводит электронный билет, поэтому карта метро больше не будет продаваться и не будет пополняться в кассах таких станций:
- "Крещатик" (центральный выход);
- "Театральная";
- "Майдан Незалежности";
- "Академгородок" (выход к магазину NOVUS);
- "Лесная" (выход к ТЦ "Дарынок");
- "Арсенальная";
- "Теремки" (выход к ТЦ "Магеллан");
- "Сырец";
- "Почайна" (выход к ул. С. Бандеры)
- "Площадь Льва Толстого".
Отмечается, что теперь в этих кассах можно приобрести и пополнить другую карту - Kyiv Smart Card. В то же время пользоваться старыми картами или жетонами на станциях еще можно. При этом на станции "Площадь Льва Толстого" также продается QR-билет.
Напомним, что "Укрзализныця" хочет повысить штрафы за безбилетный проезд в электричках в 30 раз.
Также "Укрзализныця" разделит вагоны на три класса, которые повлияют на стоимость проезда.
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