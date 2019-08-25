После своего визита в Финляндию, президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом Саули Ниинисте, заявил, что Россия займется разработкой ракет средней и меньшей дальности, но не будет их размещать в европейской части страны, пока этого не сделают США.

Об этом передает ТАСС.



"Мы говорили об этом, я говорил об этом неоднократно. Еще раз могу повторить здесь, в Хельсинки. Россия не будет размещать ракет, а мы будем, конечно, работать теперь над такими системами средней дальности и меньшей дальности, до тех пор пока в том или другом регионе мира не появятся соответствующие ударные системы американского производства", - сказал Путин.

По его словам, Москва пока не услышала ответной реакции ни от США, ни от европейских партнеров. Путин напомнил заявления, что была испытана ракета Tomahawk морского базирования, которую приспособили для пусков с земли. По его словам, пуски этих ракет могут быть осуществлены с тех установок, которые уже расположены в Румынии и в ближайшее время должны появиться в Польше.

"Достаточно поменять только программное обеспечение. Я не уверен, что наши американские друзья будут информировать даже европейских партнеров о том, какое программное обеспечение у них в этих системах находится. Для нас это означает, что возникают новые угрозы, на которые мы соответствующим образом должны реагировать", - сказал Путин.

Он согласился с мнением президента Финляндии, что нужно наладить диалог по вопросам безопасности.

"Мы соответствующие шаги будем предпринимать сейчас в ответ на эти действия, зеркального характера. Мы предложения по началу этого диалога уже давно сделали. Мы придерживаемся такой точки зрения. Мы готовы и с европейцами вести на этот счет дискуссии, и с американцами, но безопасность России будет надежно обеспечена", - отметил Путин.



Он также заявил, что РФ разочарована испытанием в США ракеты, которая прежде была запрещена ДРСМД, ее разработка началась задолго до выхода Вашингтона из этого договора. "Я могу сказать, что мы разочарованы тем, что видим. Безусловно, испытания ракеты средней дальности наземного базирования, что, естественно, противоречит Договору о ракетах средней и меньшей дальности, обостряет ситуацию вообще в сфере безопасности в мире и в Европе в частности", - сказал Путин.

Он отметил, что США слишком быстро испытали ракету, ранее подпадавшую под запрет в рамках ДРСМД. "В этой связи у нас есть все основания полагать, что работа над этой ракетой, над ее приземлением, а это морская ракета, началась задолго до того, как начался поиск поводов для выхода из договора", - заявил президент России.

По словам главы государства, он не слышал, чтобы США не собирались размещать такие ракеты в Европе, о чем ранее на этой пресс-конференции сказал президент Финляндии. "Если они это сказали, это хорошо, конечно", - сказал Путин.