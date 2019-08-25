На следующей неделе, 29 августа, в первый день работы Верховной Рады 9-го созыва планируется рассмотреть рассмотреть "60-70 ключевых законопроектов". Об этом сообщает "Левый берег" со ссылкой на собственный источник.

Среди новых проектов законов будут и те, что внесут изменения в Конституцию Украины. Среди них точно будет законопроект о снятии депутатской неприкосновенности, законопроект о сокращении численности депутатов с 450 до 300. Также возможно рассмотрение законопроекта о проведении местных выборов в Киеве, утверждает источник.

Также парламент намерен объявить о формировании большинства и сформировать все комитеты. Также возможно внесение кандидата на должность премьер-министра.

Отмечается, что первое заседание Рады может затянуться до позднего вечера или ночи.

Напомним, что депутаты утвердили повестку торжественного заседания новой Верховной Рады.

Также Разумков заявил, что коалиционное соглашение подпишут на первом заседании Рады.