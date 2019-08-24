Бывшему королю Испании 81-летнему Хуану Карлосу провели операцию на сердце. Экс-монарху сделали аортокоронарное шунтирование - операцию по восстановлению кровотока в артериях сердца с помощью шунтов (сосудистых протезов), пишет издание El Pais.

Как сообщил управляющий директор клиники Quirónsalud Madrid Люсию Алонсо сейчас бывший правитель Испании находится в отделении интенсивной терапии.

Король Филипп VI и его мать королева София посетили медицинский центр днем 24 августа и заверили, что они "очень довольны" работой врачей. Монарх поступил в клинику вечером 23 августа. Отмечается, что хирургическое вмешательство было запланировано после медицинского осмотра, проведенного в июне. В течение этого периода король жил обычной жизнью и даже участвовал в парусных соревнованиях.

Хуан Карлос был главой испанского государства и Верховным главнокомандующим Вооруженными силами страны с 22 ноября 1975 года по 18 июня 2014 года.

Фото: Испания по-русски

Напомним, что Армена Джигарханяна выписали из больницы после операции.

Также королева Британии попросила Джонсона стать ее 14-м премьером.