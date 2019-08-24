В Запорожье полиция задержали мужчину, которые воровал госномера авто и после требовал от владельцев за их возвращение. Об этом сообщает пресс-служба ГУНП в Запорожской области.

"С мая по август 2019 неоднократно судим за корыстные преступления мужчина 1970 года совершал кражи государственных регистрационных знаков с автомобилей и оставлял записки с текстом об их возможном возвращении за вознаграждение", - сказано в сообщении.

Во время личного досмотра у подозреваемого обнаружили карточки разных операторов связи, блокнот с записками, ножницы, с помощью которых последний вероятно снимал номерные знаки. В комнате квартиры полицейские изъяли государственные автомобильные регистрационные знаки, записки с текстом "Верну звоните", мобильные терминалы, сим-карты, сувенирные купюры.

Задержанный подозревается в совершении около 150 преступлений. Полиция открыла уголовное производство по признакам ст.185 Уголовного кодекса Украины (кража).

Фото: zp.npu.gov.ua

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