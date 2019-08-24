Желание стать богатым человеком и невероятный карьеризм, вот главные недостатки бывшего президента Украины Петра Порошенко. Об этом в интервью "112 Украина" рассказал первый президент Леонид Кучма.

"У него два недостатка больших, я думаю, они и сегодня действуют. Это его всеобъемлющее желание стать богатым человеком. Он здесь не остановится ни перед чем. Он бизнесмен. Он творил не управление государством, а бизнес-империю, которой управляли его соратники. Бизнес-команда. Это первый его недостаток, который - ну, он как бизнесмен, он же грамотный человек, образование у него стационарное, это же не то что он получал его где-то там..., владеет логикой, языком, но вот этот изъян, который не останавливает его ни перед чем, - это богатство. И второе - это карьеризм невероятный. Просто невероятный", - сообщил он.

Кравчук добавил, что Порошенко нечасто слушал советы других.

"Ну, он никого не хотел слушать. Никого. Я обращался к нему нечасто, но дважды обращался с какими-то предложениями и понял, что лучше не обращаться. Он слушает, даже вызывает к себе исполнителя, но и исполнитель, и он знает, что ничего делаться не будет", - сказал экс-президент.

Напомним, что Порошенко предостерег Зеленского словами из Библии.

Также Порошенко объяснил, почему не пришел на парад Зеленского.