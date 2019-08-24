В Киевской области ликвидировали нарколабораторию, где изготавливали амфетамина. Об этом сообщает пресс-служба военной прокуратуры Центрального региона Украины.

Наркотики сбывали военным Учебного центра "Десна", а также отправляли в Киев.

"Наркодилеров поймали во время передачи 2 килограммов амфетамина для реализации в том числе военнослужащим. Военная прокуратура Киевского гарнизона совместно с ГУ Нацполиции в Киевской области и главным отделом по борьбе с коррупцией и оргпреступностью ГУ СБУ в Киеве и Киевской области задокументировали факт сбыта партии наркотиков в особо крупных размерах на территории столицы. Двух злоумышленников задержали "на горячем", - сказано в сообщении.

Стоимость изъятых наркотиков составила около 800 тысяч гривен.

"Двум наркоторговцам уже сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 307 Уголовного кодекса Украины, что карается лишением свободы на срок от девяти до двенадцати лет с конфискацией имущества. Оба судом взяты под стражу на 2 месяца с альтернативой внесения 1 152 600 гривен залога", - добавили в прокуратуре.

Фото: vppnr.gp.gov.ua

Напомним, что в Киевской области мужчину приговорили к 6 годам за незаконное хранение оружия и торговлю наркотиками.

Также в Харькове будут судить врача, продававшего за 400 гривен рецепты на наркотики.