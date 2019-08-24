В субботу, 24 августа, во Франции полицейские применяли водометы для разгона противников саммита "Большой семерки". Об этом пишет издание Le Monde.

Сообщается, что силовики четыре раза применили водометы и слезоточивый газ приблизительно в 19:00 (20:00 по Киеву).

В шествии принимают участие антикапиталисты, экологи, антиглобалисты и несколько десятков "желтых жилетов". Всего в акции протеста приняли участие около 15 тысяч человек.

"Мы не можем защищать интересы семи стран от интересов семи миллиардов человек", - передает лозунги протестующих корреспондент издания.

В Биаррице на юго-западе Франции 24 августа начался саммит G7. В регионе обеспечивают безопасность более 13 тысяч полицейских.

Напомним, что Трамп и Макрон провели встречу перед саммитом G7.

Также Меркель подтвердила, что на саммите G7 обсудят кризис в Украине.