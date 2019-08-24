В субботу, 24 августа, в Украине прошло несколько футбольных матчей национальной Премьер-лиги. Столичное "Динамо" вничью сыграло с донецким "Олимпиком" - 1:1.

Также сегодня полтавская "Ворскла" со счетом 3:0 обыграла "Колос" из Ковалевки.

При этом черниговская "Десна" также со счетом 3: 0 обыграла "Александрию" (Кировоградская область).

Завтра, 25 августа, львовские "Карпаты" сыграют с луганской "Зарей" (начало в 17:00), а донецкий "Шахтер" в Харькове принимать ФК "Мариуполь" (19:30).

В понедельник, 26 августа завершится 5-й тур ПЛ. Пройдут матчи ФК "Днепр-1" - ФК "Львов" .

Напомним, что журналист назвал нового главного тренера донецкого клуба, которым оказался бывший игрок "Динамо".

Также в "Динамо" определились с новым тренерским штабом, который уже провел первую тренировку.