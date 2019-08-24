В Китае выразили решительный протест на решение США поднять пошлины на товары из Поднебесной. Об этом сообщает пресс-служба министерства коммерции КНР.

"США 24 августа заявили о намерении повысить пошлины на китайский импорт объемом 550 млрд долларов. Китай в отношении этого выражает решительный протест", - сказано в сообщении.

Отметим, что Штаты с 1 сентября повысят пошлины на товары из Китая объемом 300 млрд долларов не на 10%, как планировалось ранее, а на 15%. Пошлины на другую группу товаров объемом 250 млрд долларов с 1 октября составят не 25%, а 30%.

На такие меры США пошли в ответ на введением Китаем дополнительных пошлин на ввоз американских товаров: 23 августа Пекин объявил, что вводит пошлины на импорт товаров из США на 75 млрд долларов.

Напомним, что Трамп снова пригрозил обложить Францию пошлинами на вина.

Также власти Китая введут пошлины против Соединенных Штатов в два этапа.