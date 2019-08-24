С сентября этого года аэропорт "Киев" (Жуляны) из-за реконструкции взлетно-посадочной полосы и части летного поля переносит свои авиарейсы в "Борисполь". Воздушная гавань будет закрыта с 9:00 2 сентября до 9:00 12 сентября, передает Аvianews.

Рейсы авиакомпаний из "Жулян" распределят между терминалами D и F в аэропорту "Борисполь". Пассажирам, вылет которых был назначен на указанные даты, советуют обратиться в авиакомпании для уточнения статуса рейса и, в случае необходимости, переоформить бронирование билетов.

Также отмечается, что в Терминал "D" перенесли рейсы авиакомпаний: Белавиа, LOT, Alitalia, Pegasus Airlines, "Мотор Січ".

Из терминала F в "Борисполе" будут вылетать: Wizz Air, Ernest Airlines, Buta Airways, "Джоник", Vueling.

Напомним, что в Киеве второй раз за неделю "заминировали" аэропорт "Жуляны".

Также в "Жулянах" начался ремонт самолета "Неудержимых", на котором феерили Сталлоне и Шварценеггер.