Президенты Франции и США Эммануэль Макрона и Дональд Трамп перед началом саммита "Большой семерки" провели неформальную встречу. Об этом сообщает "Укринформ".

Лидеры стран встретились за неформальным обедом на террасе отеля во французском Биаррице.

Отмечается, что встреча состоялась на фоне обострения противоречий между сторонами, когда Франция ввела налоги в отношении американских технических гигантов. В ответ Трамп заявил о намерении ввести 100% пошлины на экспорт французских вин.

Саммит G7 пройдет 24-26 августа. Известно, что лидеры стран по результатам встречи не будут принимать итоговое коммюнике. Такое решение принял президент Франции, председательствующей в G7. Это связано со значительными расхождениями между лидерами относительно главных геополитических проблем.

Напомним, что Евросоюз выступил против участия России в переговорах Большой семерки.

Также президент Трамп заявил, что готов вернуть Россию в Большую семерку.