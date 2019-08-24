Глава Офиса президента Андрея Богдана пропустил торжественные мероприятия по случаю Дня независимости, поскольку был за границей. Об этом пишет "Новое время".

По его данным, Андрей Богдан 23 августа посетил свадьбу юриста Андрея Довбенко с Анной Огренчук на Лазурном берегу Франции в Сен-Тропе.

Как пишут "Нашi грошi", Довбенко известен тем, что фигурирует в бумагах Yanukovychleaks как юрист в организации Сергея Курченко.

Напомним, что сегодня в Киеве прошел Марш достоинства, в котором принял участие президент Владимир Зеленский с женой. Он выступил с речью, которая длилась минут.

"Страна" вела онлайн-репотаж.

А также собрала главные выводы после Зе-парада в этом году.



