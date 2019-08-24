Бывший президент Украины Петр Порошенко предостерег нынешнего главу государства Владимира Зеленского словами из Библии.

Порошенко написал в Twitter, что Зеленский получил широкие возможности, ведь пропрезидентская партия "Слуга народа" получила столько мест в Верховной Раде. Однако, по словам экс-президента, это означает и колоссальную ответственность.

"Ни один из предыдущих президентов и мечтать не мог о такой мощной пропрезидентской фракции в Верховной Раде. Но, как сказано в Писании, кому много дано, с того много и спросится. Вместе с широкими возможностями наступает и колоссальная ответственность", - говорится в сообщении.

Ранее "Страна" сообщала, что Порошенко не пришел на альтернативный марш, хотя часть собравшихся его ждала.

Также в Мариинском дворце прошел прием Зеленского, на который пришел Порошенко.