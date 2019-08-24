С начала текущих суток, 24 августа боевики на Донбассе два раза проводили обстрел позиций ВСУ. Потерь среди украинских военных нет, сообщает в Facebook сообщает пресс-центр операции Объединенных сил.

"В течение текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники два раза нарушили режим прекращения огня. Противник обстреливал наши позиции в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" из станкового противотанкового гранатомета, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия", - говорится в сводке ООС.

Отмечается, что два обстрела произошли в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток": вблизи Марьинки - со станкового противотанкового гранатомета; неподалеку Павлополя - из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Фото: Facebook

Напомним, что за сутки на Донбассе 8 раз обстреляли позиции ВСУ. Сводка ООС.

Также на Донбассе ранен украинский военный.