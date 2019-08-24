В Украине успешно провели огневые испытания ступени ракеты-носителя класса "Циклон-4". Об этом сообщает пресс-служба КБ "Южное".

"23 августа, накануне 28-й годовщины Независимости нашей страны, впервые за время ее новейшей истории, были проведены огневые испытания ступени ракеты-носителя в целом - состоялся прожиг третьей ступени ракеты-носителя среднего класса "Циклон-4", спроектированной КБ "Южное" и изготовленной на Южмаше", - сказано в сообщении.

В бюро отметили, что это заключительные и важнейшие испытания перед первыми летными испытаниями третьей ступени ракеты-носителя "Циклон-4", которая будет работать непосредственно в космосе и выводить спутники в целевую точку.

"Во время огневых испытаний все системы отработали отлично, двигатель степени включался пять раз, как и было запланировано конструкторами КБ "Южное". Испытания признаны успешными! По окончанию проведения всего объема испытаний мы представим более подробный отчет", - добавили в КБ.

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Напомним, что Иран провел испытание новой ракеты.

Также на севере России произвели пуск баллистических ракет Булава и Синева.