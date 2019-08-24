27 августа российский космический корабль "Союз МС-14" с роботом Федором на борту попытается снова пристыковаться к борту МКС после неудачной попытки. Об этом сообщил глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин на своей странице в Twitter.

"Утром 27 августа в автоматическом режиме будет повторена попытка стыковки "Союза МС-14" со стыковочным узлом агрегатного отсека модуля "Звезда". В настоящее время корабль "Союз МС-14" находится в штатной закрутке на Солнце в ожидании повторной стыковки", - сообщил Рогозин.

Он отметил, что экипаж командира Александра Скворцова в ручном режиме проведет перестыковку корабля "Союз МС-13" на тот стыковочный узел, к которому не смог подсоединиться "Союз МС-14". Последний, наоборот, попробуют состыковать с агрегатным отсеком "Звезда", к которому ранее был подведен "Союз МС-13".

Фото: twitter.com/Rogozin

Ведущий эксперт космической отрасли Иван Моисеев в интервью "Интерфаксу" отметил, что если корабль не удастся пристыковать в течение недели (такой запас топлива на "Союзе"), его придется затопить. Как отмечает издание, полет "Союза" застрахован на 4,4 миллиарда рублей.

Напомним, 24 августа транспортный пилотируемый корабль "Союз МС-14" с роботом FEDOR на борту не смог пристыковаться к МКС. Кораблю удалось приблизиться к станции примерно на 100 метров, после чего начались колебания, не позволившие системе автоматической стыковки "Курс" отработать программу.

Как сообщала "Страна", глава Роскосмоса Рогозин предложил проверить, были ли американцы на Луне.

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