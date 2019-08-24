В США аэрокосмическое ведомство NASA расследует заявление о преступлении, которое произошло на МКС. Об этом пишет The New York Times.

Сообщается, что астронавт Энн Макклейн якобы получила доступ с Международной космической станции к банковскому счету своей бывшей лесбийской партнерши.

Известно, что экс-супруга МакКлейн Саммер Уорден является офицером воздушной разведки США в отставке. Когда она заметила, что кто-то незаконно входит в ее банковский аккаунт, она обратилась в банк с просьбой локализовать компьютеры, с которых осуществляется этот вход. Одним из них оказался компьютер, зарегистрированный в сети Национального управления по аэронавтике (NASA). В связи с этим Уорден подала жалобу на МакКлейн в Федеральную торговую комиссию США.

Уже вернувшись на Землю МакКлейн под присягой заявила, что действительно осуществляла вход в аккаунт Уорден, используя пароль, которым женщины пользовались во время совместной жизни.

По словам адвоката астронавта, она делала это, чтобы убедиться, что у Уорден и ее четырехлетнего биологического сына, которого они раньше воспитывали вместе, достаточно средств для существования. По словам МакКлейн, бывшая супруга ни разу не говорила ей, что заходить в ее аккаунт ей теперь запрещено.

В Центре глобального космического права университета Кливленда, а также в самом NASA изданию The New York Times подтвердили, что им не известно ни об одном более раннем преступлении, совершенном на космической станции.

Добавим, что согласно действующим на МКС правилам, которые совместно установили Россия, США, Евросоюз, Япония и Канада, на астронавтов и космонавтов, работающих на ней, при решении юридических вопросов распространяется их национальное законодательство. Кроме того, существует возможность выдачи преступника на Землю в другую страну, если там захотят привлечь к ответственности иностранца за преступление в космосе.

Фото: NASA/Энн Макклейн

Напомним, что в NASA впервые зафиксировали межпланетную волну, рожденную Солнцем.

Также в NASA показали туманность, копию статуи Свободы из бухты Нью-Йорка.