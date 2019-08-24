В субботу, 24 августа, в Ивано-Франковской в селе Микитинцы предположительно от взрыва гранаты погибли два человека – мужчина и женщина. Об этом сообщает "Галка".

Сообщается, что ранее судимый 36-летний мужчина имел конфликт со своей 37-летней сожительницей. В ходе ссоры он вытащил взрывной предмет, вероятно гранату. От взрыва на месте погибли оба. У погибших не было детей.

"Между жителем соседнего дома 1982 года и его сожительницей 1983 года рождения возник конфликт, в котором человек привел в действие две взрывные гранаты, в результате чего двое погибли. Предварительно известно, что мужчина был участником АТО ", - сообщил глава полиции Ивано-Франковская Иван Кавинський.

Он уточнил, что погибший привлекался к ответственности за хулиганство с нанесением телесных повреждений и за ношение и хранение оружия. Правоохранители начали следствие, чтобы выяснить, где мужчина взял оружие.

Фото: Галка

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